A AES Eletropaulo informou que no próximo domingo, 29, das 9 às 15 horas, haverá interrupção no fornecimento de energia nos bairros do Morumbi, Paraisópolis, Vila Andrade e Vila Suzana, para realizar manutenção na rede elétrica.

Entre os locais que serão afetados estão: Avenida Giovanni Gronchi esquina com Avenida Morumbi, Rua Joaquim Cândido de Azevedo Marques e Rua Vicente Góis Aranha.