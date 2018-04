Bairros de SP ainda sofrem com falta de luz após chuva de ontem A chuva que atingiu São Paulo na tarde de ontem ainda deixa alguns bairros da capital sem luz nesta terça-feira, 22. De acordo com a AES Eletropaulo, partes do bairros Jardim da Glória, Vila Maria, Santana, Tremembé, Moema, Liberdade, Jardim São Paulo e Jaçanã ainda estão sem fornecimento de energia elétrica.