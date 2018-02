Bairros da zona sul de SP entram em alerta devido ao frio

SÃO PAULO - A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) colocou em estado de alerta as regiões de M''Boi Mirim, Santo Amaro, Cidade Ademar, Parelheiros, Capela do Socorro e Campo Limpo, nas quais a temperatura chegou a menos de 10ºC. As demais regiões da cidade de São Paulo estão em estado de atenção, pois a temperatura atingiu 13ºC.

A decretação alerta os agentes da Assistência Social, Guarda Civil Metropolitana (GCM), Saúde, Infraestrutura Urbana e Subprefeituras para oferecerem encaminhamento ou acolhimento às pessoas em situação de risco.

Caso haja algum chamado para remoção de moradores de rua para o 199, será encaminhado à Central de Atendimento Permanente de Emergência - CAPE (3397-8850 e 3228-5554), do serviço municipal 156 e Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC. A GCM também pode ser acionada pelo 153.