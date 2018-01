Bairros da zona leste de SP ficarão sem água nesta terça

Moradores de bairros na região de Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo, ficarão sem o abastecimento de água na próxima terça-feira, 3, devido aos trabalhos de lavagem em reservatório de água tratada. A normalização total está prevista até as 23h do mesmo dia.

A interrupção será necessária para serviços de lavagem do reservatório de água tratada localizado na Rua Luis Bordese, no bairro Cidade Tiradentes. Esses serviços são essenciais para assegurar a qualidade da água.

De acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), os serviços serão realizados das 8h às 18h. O retorno do abastecimento será gradual, após o término dos trabalhos, com normalização total prevista até as 23h do mesmo dia.

Para isso, será necessário interromper o abastecimento de água na região de Cidade Tiradentes, incluindo os seguintes locais: Bairro dos Pereiras, Barro Branco, Cj. Juscelino Kubitscheck Cj. Prestes Maia, Cj. Res.Mirante de Guaianazes, Cj. Sta. Conceição, COHAB - Casa Branca, COHAB - Castro Alves, COHAB - Dom Angélico, COHAB - Inácio Monteiro, Jd. Colonial, Jd. das Hortências, Jd. dos Ipês, Jd. Monte Verde, Jd. Pedra Branca, Jd. Pérola, Jd. São Benedito, Jd. São Paulo, Jd. Souza Ramos, Jd. Vilma Flor, Santa Etelvina, V. das Roseiras, V. Hortência, V. Iolanda, V. Paulista.