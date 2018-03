Bairro vizinho ao Jardim Romano ainda tem ruas alagadas

SÃO PAULO - O bairro Vila Itaim, vizinho ao Jardim Romano, em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo, ainda tem oito ruas alagadas em razão das chuvas que atingiram a capital desde segunda-feira, 10.

Entre os locais atingidos, de acordo com informações divulgadas pela Defesa Civil municipal, nesta quinta-feira, 13, está a Rua Manoel Martins de Melo, que tem uma lâmina de água de quarenta centímetros no final da via e, a Rua Agostinho Alves Marim, com uma lâmina de cinquenta centímetros em uma extensão de aproximadamente novecentos metros.

A Vila Aimoré também tem grande parte das ruas alagadas, assim como a Chácara Três Meninas e parte do Jardim Maia, todos na zona leste. Já no Jardim Lapena e Vila União as águas já baixaram. Aproximadamente 400 imóveis foram atingidos em toda a região.

Ao contrário do ano passado, o Jardim Romano não teve problemas com as chuvas porque a Prefeitura construiu um dique de contenção no local. Na quarta-feira, 12, uma equipe da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC) vistoriou os locais afetados juntamente com equipes da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC).

A Defesa Civil montou uma base móvel no bairro para atender e cadastrar os munícipes afetados. Cerca de 180 famílias já foram cadastradas pela Assistência Social do município, mas os moradores não querem deixar suas residências. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) irá distribuir hoje cloro para limpeza e desinfecção das moradias atingidas.