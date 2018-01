Bairro Universitário vai mudar das calçadas às árvores da região A Unifesp vai transferir os centros de atendimento espalhados por toda a Vila Clementino, zona sul, para os quarteirões vizinhos ao Hospital São Paulo, no mesmo bairro. Atualmente, são cerca de 250 casas na região que oferecem algum tipo de atendimento médico. A alteração faz parte do projeto Bairro Universitário, fruto de uma parceria com a Prefeitura.