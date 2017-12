Bairro tem perfil industrial desde o século passado A partir dos anos 1920, a construção da estrada de ferro da São Paulo Railway em Pirituba motivou a formação de um distrito industrial no bairro. Outra facilidade na região era a antiga estrada São Paulo-Campinas, atual Avenida Raimundo Pereira de Magalhães. Depois da Companhia Armour do Brasil, no início do século, foram instaladas no bairro várias indústrias fabricantes de borrachas e refinarias de combustíveis. Depois, a partir da década de 1950, com a abertura da Rodovia Anhanguera, indústrias automobilísticas e metalúrgicas também abriram sedes em Pirituba, que tinha 32 mil habitantes e hoje tem 170 mil. / D.Z.