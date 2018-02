Bairro em Santos terá policiamento reforçado após incêndio de dois ônibus

SANTOS - A Polícia Militar decidiu reforçar o policiamento no entorno do Conjunto Habitacional BNH, no bairro da Aparecida, em Santos, na Baixada Santista, onde dois ônibus foram incendiados nos últimos dias.

Na manhã desta segunda-feira, 8, as linhas de ônibus que normalmente param no ponto da Rua Frei Francisco Sampaio foram transferidas por determinação da empresa de ônibus Piracicabana, deixando de circular pelo conjunto. Entretanto, a situação foi normalizada durante à tarde, depois que representantes da empresa de ônibus e do sindicato dos motoristas se reuniram com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e com a PM.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O primeiro veículo foi incendiado por volta das 5h30 do último sábado, 6, na esquina da Avenida Alexandre Martins com a Rua Frei Francisco Sampaio. Três homens encapuzados renderam o motorista, e atearam fogo no veículo após jogarem gasolina. O segundo ataque ocorreu no mesmo local às 20h50 de domingo. Ninguém ficou ferido nos ataques.

A Polícia suspeita que as ações estejam relacionadas ao assassinato de um jovem de 21 anos ocorrido na mesma rua no final da noite desta sexta-feira. A vítima foi baleada com diversos tiros enquanto aguardava a namorada descer do apartamento onde mora. O homem tinha passagens criminais e aparentemente movimentava o tráfico na região.

De acordo com a assessoria de imprensa do Comando de Policiamento do Interior Seis (CPI-6), a área terá o policiamento reforçado com viaturas de Rádio Patrulha, viaturas da Força Tática e Rondas Ostensivas Com Auxílio de Motocicletas (ROCAM), além do apoio de viaturas da ROTA. A PM pede ainda que a população ajude fornecendo informações pelo telefone 181 "Disque-Denúncia", não precisando se identificar.