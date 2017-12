Bairro da Liberdade comemora o ano-novo chinês

A celebração do ano-novo chinês reúne neste sábado, 21, e domingo, 22, no bairro da Liberdade, em São Paulo, o espetáculo tradicional de troca de máscaras Bian Lian, apresentação de coral budista e coreografias típicas - como as danças do dragão, do leão e do leque. Só de comidas típicas haverá 18 barracas, com quitutes entre R$ 15 e R$ 20.

O ponto alto da festa ocorre durante o cortejo de um grande dragão que anda e dança, movido por várias pessoas.

Para a 10ª edição da festa, a novidade será o espaço família, organizado pelo Instituto Sidarta. No local, as crianças aprenderão a fazer o nó chinês para colocar no chaveiro e origami de dragão.

Diferentemente do Ocidente, o ano-novo oriental não tem dia fixo para iniciar. Lá, a mudança ocorre em datas que variam, já que se segue o calendário lunar. Cada ciclo de 12 meses é regido por um signo do horóscopo chinês batizado com o nome de um bicho - homenagem aos 12 animais que atenderam ao chamado de Buda. Este ano será o da cabra.

Serviço:

ONDE: Praça da Liberdade, s/nº.

QUANDO: sáb. (21), 12h/20h; dom. (22), 11h/18h.

QUANTO: Grátis. www.anonovochines.org.br

Outro evento. A primeira festa do gênero realizada no Parque da Independência acontece apenas no domingo (22), mas promete agradar. Entre as atrações, show de música instrumental, dança do leão, barracas de artesanato produzido com recortes de papel, desfiles de trajes típicos e oficinas (de língua chinesa, tai chi chuan e artes marciais). Há ainda uma área para jogos de quebra-cabeça e badminton.

Serviço:

ONDE: Parque da Independência (anexo ao museu). Av. Nazaré, s/nº, Ipiranga.

QUANDO: dom. (22), 9h/17h.

QUANTO: Grátis.