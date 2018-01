Bairro ainda tem 18 terrenos contaminados As marcas do passado industrial da Mooca ainda estão em 18 terrenos interditados pela Cetesb. No total, essas áreas somam 300 mil metros quadrados, espaço suficiente para a construção de 24 torres residenciais com sobra ainda para um parque do tamanho do da Água Branca, localizado na zona oeste de São Paulo.