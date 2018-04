Baianas terão treinamento para vender acarajé Três mil vendedores ambulantes poderão atuar legalmente no carnaval de Salvador. De acordo com o Sebrae, a Secretaria de Serviços Públicos também ofereceu capacitação a cerca de 2,4 mil profissionais. O projeto prevê também o treinamento de mil vendedores ambulantes e 300 baianas de acarajé para a Copa do Mundo. Segundo Bruno Brandão, consultor do projeto pelo Sebrae, o conteúdo do treinamento é basicamente o mesmo nos dois casos e destinado para atender turistas.