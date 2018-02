Bahia voltará a adotar horário de verão

Há oito anos, os Estados do Nordeste decidiram não seguir a mudança de horários, por causa da pouca redução no consumo de energia. "Não ter o horário de verão desorganiza a vida de muitos setores", justifica o governador. "Os horários dos bancos, os horários dos aviões, de empresas que têm sede ou escritórios em outras regiões, até os próprios horários do governo ficam desorganizados."

Nos últimos três anos, Wagner falava do retorno da Bahia ao horário adaptado de Brasília. "A diferença de luminosidade entre o horário de verão e o horário 'normal', na Bahia, é muito pequena. Não justifica ficarmos de fora", disse o governador. Uma pesquisa encomendada pelo governo estadual apontou que a diferença é, em média, de entre 45 e 47 minutos.