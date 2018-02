Bahia inaugura sua UPP, com monitoramento 24h O governo baiano inaugurou ontem a primeira Base Comunitária de Segurança (BCS) de Salvador, projeto similar ao das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) do Rio. A base passa a funcionar no bairro do Calabar, que há um mês foi local de operação das Polícias Civil e Militar e já está ocupado pelas forças de segurança.