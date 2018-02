Bahia cria baralho com bandidos foragidos A Secretaria de Segurança Pública da Bahia criou um baralho com imagens dos criminosos mais procurados do Estado para incentivar a população a usar o disque-denúncia. No link http://www.disquedenuncia.ba.gov.br/pactopelavida/, um jogo da memória foi montado para facilitar a visualização.