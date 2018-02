Bagagem extraviada e furto

Em 21/8 viajei pela companhia aérea Iberia de Budapeste para São Paulo. Esse voo tinha conexões e, no check-in, fui informado de que a bagagem seguiria direto para São Paulo e eu não precisaria despachá-la novamente durante as conexões. Ao chegar ao Brasil, porém, uma das malas tinha sido extraviada. Registrei a ocorrência e, após 22 dias sem solução, voltei ao aeroporto e soube que a mala perdida fora etiquetada com o nome do passageiro errado, daí a dificuldade de encontrá-la. Descobri também que a bagagem veio para São Paulo, mas retornou para Madri. Registrei nova ocorrência. Pois bem, em 18/9, quando finalmente acharam a bagagem, constatei que 80% dos meus pertences tinham sido furtados! Agora pedem que eu mande uma série de documentos para Madri e aguarde um retorno, sem prazo para ser dado.

RAFAEL MOREIRA / SÃO PAULO

A Iberia informa que solicitou o envio de documentos para que o leitor possa ser ressarcido pelo extravio da bagagem. A indenização será feita conforme os limites estipulados pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata). No caso do leitor, a indenização será no valor máximo previsto.

O leitor reclama: A Iberia é obrigada a me indenizar por três situações: fiquei mais de 21 dias sem a bagagem, o que me causou vários prejuízos; o valor de todos os produtos furtados da bagagem é muito superior à indenização proposta; na bagagem havia documentos de dupla cidadania, fotos, papéis e material de trabalho, sem os quais fiquei muito prejudicado. Além de danos materiais, sofri danos morais!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

FALTA DE FISCALIZAÇÃO

Depósito de carros na rua

Na Rua Lydia Damus Maksoud, perto da Avenida Hebe Camargo, está havendo um início de invasão e de depósito de carros em forma de desmanche. Pior, não há fiscalização e nada é feito. Será que vão esperar o local ser totalmente desmatado e as pessoas se instalarem?

MARCELO DE MOURA / SÃO PAULO

A Subprefeitura Campo Limpo informa que, diante da denúncia, vistoriou a área citada. Trata-se de área particular, um misto de oficina mecânica e ferro velho. Em 10/10 foi lavrado Auto de Intimação para que, em cinco dias úteis, o proprietário apresente a Licença de Funcionamento. Caso não o faça, serão aplicadas as medidas previstas na legislação.

O leitor relata: Por enquanto, nada mudou. Aliás, a rotatória que foi construída na avenida está sendo destruída. Estão acabando com o pouco de área verde que resta na cidade e o "desmanche" se dá a céu aberto.

ZONA NORTE

Carros na contramão

Diariamente, no cruzamento da Avenida Braz Leme com a Rua Tibaés, das 6h30 às 10 horas, veículos descem esta rua na contramão. Os carros fazem isso para furar o trânsito da Rua do Aclamado, que dá acesso à Av. Braz Leme. Já liguei na CET, mas nunca tomaram providências.

RENATO ISAC / SÃO PAULO

A CET informa que está intensificando a fiscalização no local para coibir eventuais irregularidades de desrespeito ao Código de Trânsito Brasileiro. Salienta que essas vias são monitoradas regularmente, a fim de garantir satisfatórias condições de segurança e fluidez.

O leitor reclama: Ainda anteontem, pela manhã, passei pelo local e a situação continuava a mesma. Parece que os agentes da CET não deram muita atenção para a reclamação.

TAM

Prejuízo com erro no bilhete

Adquiri passagens aéreas no balcão da TAM em Congonhas. Porém, ao verificar que os bilhetes tinham sido emitidos com a data errada, voltei à loja para resolver o problema. Simplesmente disseram que nada poderia ser feito: nem a troca do bilhete, alteração, aproveitamento do trecho, reembolso ou desconto. Disseram ser regras da empresa. É muito desrespeito! Faltam informações e ética e sobra "esperteza". Sinto-me lesado.

DAVI BERGAMIM / SÃO PAULO

A TAM esclarece que os funcionários são orientados a confirmar os dados da reserva e as condições da tarifa antes de emitir o bilhete. Como o bilhete foi emitido em tarifa promocional, ele possui restrições, como a impossibilidade de reembolso ou remarcação. Sugere que o cliente efetue a emissão de uma nova passagem.

O leitor reclama: A TAM, além de não resolver o problema, me manda comprar (e pagar) outro bilhete! É um roubo!