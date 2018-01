Babá é acusada de abusar de bebê em PE Uma babá é acusada de agredir e abusar sexualmente de um bebê de 7 meses do qual tomava conta, em Igaraçu (PE). Ontem, em depoimento à polícia, Ângela Cristina de Souza, de 36 anos, negou os maus-tratos. "Sou acostumada a cuidar de crianças, não iria fazer uma barbaridade", disse. Em um vídeo, a babá aparece jogando água no rosto da criança, segurando-a pelo pescoço, lançando-a em cima do sofá, dando palmadas e manipulando seu órgão sexual.