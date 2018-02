Azulejos de SP vão para Portugal

Com curadoria do historiador Jonas Soares de Souza e projeto do arquiteto Carlos Gama Chuva, a mostra Azulejos: Contando uma História reproduz as peças originais do Museu Republicano Convenção de Itu, localizado na cidade de Itu. Idealizadas pelo historiador Afonso d'Escragnolle Taunay (1876-1958), essas composições de azulejos foram executadas pelo ceramista Antonio Luiz Gagni. Entre os episódios representados está a cena da assinatura da ata que documenta a primeira reunião da Convenção Republicana de Itu, ocorrida em 1873 na casa bandeirista da família Almeida Prado - hoje sede do próprio Museu Republicano de Itu.

Os trabalhos fotográficos são de autoria de Hélio Nobre, José Rosael, Irit Tommazini e Deborah Dubner. Assinam os textos da exposição os historiadores Cecília Helena Salles Oliveira e Paulo César Garcez Marins.