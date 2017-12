Ayrton Senna e Carvalho Pinto devem receber 800 mil carros no feriado

SÃO PAULO - Pelo menos 800 mil veículos devem trafegar pelo Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto neste feriado prolongado de Finados, de acordo com estimativa da concessionária Ecopistas. A contagem terá início à zero hora de sexta-feira e será concluída na terça-feira, dia 2 de novembro, à meia-noite.

Deste total, cerca de 190 mil veículos devem deixar São Paulo utilizando as duas estradas. Já para ir e voltar da região serrana de Campos do Jordão, Litoral Norte, Alto Tietê e Vale do Paraíba, a expectativa é de que entre 720 e 807 mil veículos passem pelas quatro praças de pedágio do Corredor, em ambos os sentidos.

A concessionária implantará a operação papa-fila nas quatro praças de pedágio do Corredor, de acordo com a demanda, a fim de garantir o bom fluxo de veículos e o conforto dos usuários. Portanto, caso se formem filas, 65 funcionários da empresa vão estar à disposição para fazer a cobrança nas faixas de rolamento, antecipadamente às cabines.