Avó vai a baile funk e neto morre queimado

Guilherme de Jesus, de 3 anos, morreu carbonizado por volta das 3 horas de ontem durante incêndio no barraco onde morava,perto da Rodovia Raposo Tavares, na zona oeste de São Paulo. A criança vivia com a avó materna, a empregada doméstica Rosângela de Jesus, de 36, e estava sozinha quando o fogo começou. Segundo a polícia, a avó tinha ido a um baile funk e trancou Guilherme em casa. Ela está presa e será indiciada por abandono de incapaz e incêndio culposo (sem intenção). As causas do incêndio ainda serão investigadas.