Avó materna ganha na Justiça a guarda do bebê A mãe de Eliza, Sonia Fátima Moura, conseguiu ontem a guarda provisória do neto de 4 meses. A informação foi confirmada por Sérgio Barros da Silva, advogado do pai da jovem, Luiz Carlos Samudio. Ele havia conseguido a guarda provisória da criança na segunda-feira.