Avô mata neto de um ano em Itatiba após briga familiar

CAMPINAS - Um bebê de 1 ano e meio foi morto pelo avô em uma área rural, em Itatiba, no interior de São Paulo, nesse domingo, 22, após uma discussão com a ex-mulher.

Agnaldo Hermenegildo, de 43 anos, teria ido até o sítio onde morava e começou a discutir com a ex-mulher para que ela permitisse sua volta para casa. Segundo a Polícia Civil, durante a briga, o avô pegou uma faca de cozinha e o bebê no colo e passou a ameaçar matar a criança.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar ao local, Hermenegildo fugiu com o bebê no colo. Alguns metros depois, ele acabou cortando o pescoço do neto com a faca e depois tentou se matar.

A PM conseguiu impedir que ele se matasse e o levou preso para a delegacia. Ele já foi preso por roubo, receptação e furto. O bebê foi socorrido até um hospital em Itatiba, mas não resistiu ao ferimento.