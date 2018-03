Avô é assassinado por neto de 12 anos enquanto dormia em Limeira Um menino de 12 anos confessou ter assassinado o avô com uma facada no peito, anteontem, em Limeira, no interior de São Paulo. O crime aconteceu enquanto a vítima, de 65 anos, dormia. O garoto, que tinha escoriações nos braços e nas costas, disse que era agredido.