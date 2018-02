Avô coordenou plano de avenidas de Prestes Maia As relações entre Marcelo Branco e sua prima Cíntia são públicas. A família Branco é protagonista do planejamento de transportes de São Paulo desde 1939, quando Plínio Antônio Branco - avô de Marcelo e Cíntia - coordenou o primeiro plano de avenidas para a capital, a pedido do prefeito Prestes Maia.