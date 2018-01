Aviso sugeria 'pular' estação Em janeiro, o Estado mostrou outra estratégia usada pela ViaQuatro para lidar com o problema da crescente superlotação da Linha 4-Amarela. A concessionária orientava seus passageiros a seguirem uma estação adiante, caso não conseguissem descer na parada de destino. Divulgado várias vezes por hora, o aviso sonoro era, de acordo com as informações da empresa, uma "orientação de segurança".