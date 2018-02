Aviões vão dar menos voltas sobre o Rio para diminuir incômodo de moradores

A partir do dia 20, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) vai alterar o procedimento de pouso no local. Aeronaves da chamada Rota 2 - que ainda passa por cima de Catete, Glória, Laranjeiras e centro - vão dar menos "voltas" até pousar.

O plano é que o sobrevoo pela cidade dure o menor tempo possível.

Estudo do Instituto Estadual do Ambiente do Rio mostrou que o ruído dos aviões do Santos Dumont chegava a 90 decibéis em alguns bairros - o máximo tolerado é 55.