Aviões da FAB vão transportar médicos

Aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) começam hoje o transporte dos profissionais aprovados na segunda etapa do programa Mais Médicos para os Estados onde vão atuar. Ontem, 2.182 profissionais estrangeiros, a maioria cubanos, fizeram a prova do curso de três semanas de acolhimentoe capacitação.

Os aviões partem de quatro capitais: Brasília, Vitória, Belo Horizonte e Fortaleza. Esta será uma das maiores operações para transporte de passageiros e de material executadas pela FAB. Além dos médicos, aviões deverão transportar provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para municípios de difícil acesso no Norte do País (leia mais na página ao lado).

Serão usados 11 aviões, nos modelos Hércules C130, Embraer 145, Bandeirante e Amazonas. As operações começam a partir das 5h30. Do total de médicos estrangeiros, 361 não vão usar aviões da FAB, porque eles já se encontram nos Estados onde vão trabalhar.

Além do tamanho da operação, o deslocamento chama a atenção pelo tom político. Três ministros de Estado - e potenciais candidatos - foram destacados para receber os profissionais em seus redutos eleitorais.

Em Santa Catarina, por exemplo, os médicos serão recepcionados pela ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Ideli Salvatti. No Paraná, a função será assumida pela ministra Gleisi Hoffmann, da Casa Civil. Em São Paulo, por Alexandre Padilha. O ministro da Saúde, aliás, fará uma maratona para recepcionar os profissionais. Hoje, além de São Paulo, ele receberá médicos que desembarcarem em Goiânia. Amanhã, em Manaus.

Atendimento. Profissionais aprovados na segunda etapa serão enviados para todos os Estados do Brasil. Pelo cronograma, na terça-feira todos já deverão estar nas capitais dos Estados onde vão atuar. Eles permanecem uma semana para a última etapa de treinamento e somente então serão enviados para os postos de trabalho. O início do atendimento à população está marcado para ocorrer em 4 de novembro.

O número de aprovados e a lista das cidades escolhidas para receber os profissionais estrangeiros deverão ser divulgados hoje. Aqueles que tirarem nota inferior a 3 são reprovados. A média entre 3 e 5 dá direito a um curso de recuperação. Já aqueles que tirarem nota acima de 5 são aprovados e poderão então receber o registro profissional concedido pelo governo federal.

Na primeira etapa, dos 682 estrangeiros que fizeram o curso, apenas um foi reprovado. Outros 11 ficaram de recuperação. Deste grupo, um desistiu do curso e os outros 10 passaram na segunda prova.

Os médicos formados no exterior foram enviados para cidades que não despertaram interesse de profissionais brasileiros integrantes do Mais Médicos. As cidades remanescentes da lista deverão ser contempladas nesta segunda etapa. Os critérios para escolha das demais cidades foram: indicadores de pobreza na população, proporção da população que depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde (SUS) e infraestrutura para atendimento.

O programa paga bolsas mensais de R$ 10 mil, além de auxílios alimentação e moradia.