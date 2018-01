Aviões batem na pista do Galeão, no Rio Um avião da companhia Emirates que havia chegado de Dubai, nos Emirados Árabes, e taxiava pela pista do Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador (zona norte do Rio), atingiu levemente um avião da Gol que havia acabado de estacionar, às 14h45 desta quarta-feira, 4. Ninguém se feriu e o acidente não causou atrasos nem cancelamentos de voos.