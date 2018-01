Avião tem pneu danificado durante pouso no interior de SP

SÃO PAULO - Um avião da TAM teve um dos seus pneus danificados ao pousar nesta quinta-feira, 5, no aeroporto em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Ninguém ficou ferido.

O voo JJ 3740 saiu do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, com destino a Cuiabá, no Mato Grosso. A aeronave fazia escala em São José do Rio Preto.

O avião com o pneu danificado foi encaminhado para manutenção. Dos 137 passageiros a bordo, 107 desembarcaram em São José do Rio Preto e 30 seguiram viagem para Cuiabá, às 12h20, em uma aeronave reserva da companhia.