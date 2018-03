O voo 3393 da TAM que saiu ontem de João Pessoa, às 4h30, com destino ao Rio de Janeiro, retornou meia hora depois da decolagem após a aeronave colidir com um pássaro. Os 164 passageiros foram realocados em outro voo e o Airbus A320 seguiu para manutenção no aeroporto paraibano. Na sexta-feira, um avião de mesmo modelo da TAM abortou a decolagem em Londrina por problemas técnicos.