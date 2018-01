Avião que caiu no Recife teve falha em peça Falha em uma das peças do motor esquerdo do bimotor LET-410 da Noar Linhas Aéreas causou a queda do avião dia 13 de julho, em um terreno baldio da Praia de Boa Viagem, no Recife, matando as 16 pessoas a bordo. Segundo o Cenipa, a fadiga em uma haleta levou ao seu rompimento e à falha do motor. O motivo da fadiga será investigado. A Noar está com as atividades suspensas desde 17 de julho.