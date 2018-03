Avião que caiu em Goiás foi trazido dos EUA e era 'clandestino', segundo a Anac O avião Cessna-172, que caiu anteontem em Acreúna, no interior de Goiás, era clandestino. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o prefixo N1009F na fuselagem da aeronave oficialmente "não consta" do Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB). A Gerência Técnica do RAB é o único órgão público que efetua o registro de aeronaves, e emite certificados de matrícula e de aeronavegabilidade de aeronaves civis, no País.