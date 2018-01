Avião pousa de barriga em aeroporto da Bahia

Um avião modelo ERJ-145 da Embraer, usado pela companhia Passaredo na linha Guarulhos-Vitória da Conquista (BA), fez um pouso forçado às 14h50 de ontem no aeroporto da cidade a 509 km de Salvador. Segundo a companhia, o voo, que partiu às 13h de Cumbica, levava 27 pessoas. Ao chegar a Vitória da Conquista, o trem de pouso não teria funcionado, forçando um pouso de barriga na pista. Duas pessoas foram atendidas por equipes do Samu, com escoriações. A pista vai ficar fechada até hoje.