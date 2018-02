Avião perde porta em voo e peça atinge casa A porta de um monomotor tipo Cessna caiu sobre o telhado de uma casa e o muro do vizinho, anteontem à noite, em Anápolis (GO). As casas ficam a 2 km do aeroporto. Não houve feridos. Mesmo sem porta, a aeronave seguiu para o aeroporto, segundo os bombeiros. A peça foi recolhida para análise pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). O laudo ficará pronto em 30 dias. Célio Antonio Moreira Filho, morador da casa atingida, disse ter visto a porta cair. "Pensei que ia morrer."