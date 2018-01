Avião perde freio e bate em elevador no aeroporto de Cumbica

Um avião cargueiro da empresa Táxi Aéreo Fortaleza (TAF) colidiu com um elevador de manutenção da companhia aérea TAM, na madrugada desta terça-feira, 1, no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande são Paulo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O avião estava realizando os procedimentos de estacionamento quando perdeu o sistema de frenagem e colidiu com o elevador, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Ainda não há informações sobre a causa da perda do freio.

Apesar do acidente, as operações de pousos e decolagens do aeroporto não foram prejudicadas, de acordo com a Infraero. O cargueiro já foi retirado do local da colisão.