Avião pega fogo após pouso forçado em Cotia Um avião de pequeno porte pegou fogo depois de o piloto fazer um pouso forçado em uma área de mata em Cotia, na Grande São Paulo, no início da tarde de ontem. Nenhum dos quatro ocupantes ficou ferido. O acidente foi perto do km 40 da Rodovia Raposo Tavares. O fogo destruiu o avião completamente. Comerciantes ajudaram a resgatar as vítimas e controlaram o incêndio.