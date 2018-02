Avião fica 3 h parado à espera de decolagem Passageiros do voo 3502 da TAM com destino ao Recife ficaram três horas dentro do avião no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, aguardando decolagem. A aeronave, que vinha de Porto Alegre, deveria ter decolado às 13h15, mas problemas com o reposicionamento da tripulação fizeram com que o voo só fosse liberado às 16h16.