Avião faz pouso de emergência em SP Um avião da Delta que ia para Detroit, nos Estados Unidos, com 209 passageiros, fez um pouso de emergência no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na madrugada de ontem, uma hora e meia após a decolagem, às 22h25. Segundo a empresa, foi detectado um problema em um dos pneus do avião e os passageiros foram orientados a realizar procedimentos de pouso de emergência. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a aterrissagem aconteceu à 1h09, depois de o avião ter rodado para queimar combustível.