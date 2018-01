Avião faz pouso de emergência em milharal no interior de SP

JUNDIAÍ - Um avião fez um pouso de emergência em uma plantação de milho próximo do aeroporto estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí, interior paulista, após sofrer uma pane na manhã deste domingo, 14.

A aeronave Cessna 145, prefixo PR SKK, pertence à Escola de Aviação de Jundiaí e levava duas pessoas, uma instrutora de voo e um aluno. Ao atingir a plantação, o avião tombou, ficando com as rodas para cima. De acordo com o Corpo de Bombeiros, apenas a instrutora sofreu ferimentos leves no rosto, mas não houve necessidade de atendimento hospitalar.

A área em que aconteceu o pouso pertence à Escola Técnica Estadual (Etec) Benedito Storani, no Jardim Aeroporto. De acordo com a empresa responsável pela gestão do aeroporto, a aeronave decolou por volta das 8 horas e perdeu sustentação, obrigando a instrutora a fazer procedimento de pouso emergencial.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado e enviou técnicos para o local. A escola de aviação informou que o avião está com a documentação em ordem e as revisões em dia, mas vai aguardar o laudo da perícia a ser emitido pelo Cenipa.