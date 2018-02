Avião desaparece entre Ubatuba e Rio Claro Um avião monomotor modelo RV-7, matrícula PT-ZHT, está desaparecido desde anteontem, após decolar de Ubatuba, no litoral norte paulista, com destino a Rio Claro, no interior. A aeronave era ocupada por dois empresários de 31 anos que haviam ido à cidade litorânea a passeio. A Força Aérea Brasileira (FAB) realiza buscas na área de Monte Verde (MG), onde o monomotor foi detectado no radar pela última vez. O Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta) II foi acionado.