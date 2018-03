Avião derrapa e fica atravessado na pista em Ribeirão Preto

SÃO PAULO - Um avião da companhia Passaredo derrapou durante o pouso na tarde deste sábado, 1º, no Aeroporto Estadual Dr. Leite Lopes, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o acidente aconteceu por volta das 17h e a pista se encontrava molhada no momento da aterrissagem. Ninguém se feriu.

Até as 19h20, o avião, que vinha de Maceió, ainda se encontrava atravessado na pista e esperando as equipes para removê-lo do local. Passageiros que aguardavam viagem tiveram seus voos cancelados ou remarcados para outros horários. A Infraero informou que o aeroporto se encontra fechado para pousos e decolagens, e sem previsão de reabertura.