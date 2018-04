Avião derrama óleo em pista e fecha Aeroporto de Congonhas

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, ficou fechado por cerca de 20 minutos nesta quinta-feira, 13, por conta de um derramamento de óleo de uma aeronave.

Um avião Fokker 100 da companhia Avianca/Ocean Air, que seguia para Brasília, com escala em Belo Horizonte, derramou óleo na pista de manobras de taxiamento.

Parte da pista foi interditada para verificação e as operações foram interrompidas das 8h20 às 8h40, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Até as 10 horas, de um total de 62 voos programados, 16 sofreram atrasos e nenhum voo foi cancelado, segundo a Infraero.

Por volta das 10h15, equipes do aeroporto ainda faziam a limpeza da pista. As manobras das aeronaves estão sendo feitas em outra pista do aeroporto, segundo a Infraero.