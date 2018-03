Avião de pequeno porte faz pouso forçado Uma aeronave de pequeno porte fez um pouso forçado ontem de manhã em uma fazenda em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Cinco pessoas de uma família, um casal e três filhos, estavam no avião, que pousou às 8h no Jardim Vista Alegre. Apenas o piloto sofreu escoriações. Segundo a Polícia Militar, a aeronave apresentou um problema cerca de um quilômetro depois de levantar voo em um aeroporto usado por fazendeiros. O avião perdeu altitude e teve de pousar na fazenda.