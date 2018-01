Avião de pequeno porte desaparece no interior de SP

Equipes do Corpo de Bombeiros começaram as buscas a uma aeronave de pequeno porte que teria desaparecido por volta das 10h30 desta segunda-feira, 21, na região de Santa Isabel, na região metropolitana de São Paulo.

Segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), o monomotor saiu do Aeroporto Professor Urbano Ernesto Stumpf, em São José dos Campos, por volta das 10 horas e deveria ter pousado no Aeroporto de São José do Rio Preto cerca de duas horas depois.

De acordo com a Infraero, ainda não há informações de que o avião teria pousado. Três pessoas estavam a bordo da aeronave. Segundo os bombeiros, um morador da região acionou o policiamento após ver um clarão nesta manhã. O Centro de Comunicação Social da Aeronáutica ainda está averiguando as informações.