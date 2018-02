Avião de Luan Santana faz pouso emergencial A aeronave em que o cantor Luan Santana viajava de Londrina, no Paraná, para Macaé, no Rio, fez um pouso de emergência na noite de anteontem no aeroporto de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A medida foi tomada depois de o radar do avião apresentar falha. Após o pouso, segundo funcionários do aeroporto, o cantor embarcou em outra aeronave para seu destino, onde se apresentou.