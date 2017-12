Avião de Gusttavo Lima é impedido de voar pela Anac

SOROCABA - O avião do cantor sertanejo Gusttavo Lima está retido pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) no Aeroporto Luiz Bertrand Leopolz, em Sorocaba, desde a tarde de quarta-feira, 8. Fiscais do órgão impediram a decolagem após constatar irregularidades na aeronave.

Algumas características do jatinho foram alteradas sem autorização, o que poderia afetar a segurança de voo, segundo os fiscais. Além disso, o diário de bordo não trazia anotações obrigatórias.

O avião foi recolhido ao hangar de uma oficina para a regularização. Fiscais da Anac informaram que o cantor estava no avião e conseguiu outra aeronave para deixar a cidade. A assessoria de Lima, no entanto, informou que o jatinho pertence ao empresário do cantor e que ele não esteve em Sorocaba. Até a manhã desta quinta-feira, 9, não havia previsão de liberação do aparelho. A fiscalização faz parte de uma ação da Anac nos aeroportos brasileiros na tentativa de reduzir acidentes. Com o aumento no número de voos, as ocorrências envolvendo aeronaves cresceram 70% no ano passado, segundo a Anac.