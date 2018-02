Avião da TAM que seguia para Londres volta para SP por problemas técnicos

SÃO PAULO - Um avião que saiu de São Paulo com destino a Londres, na Inglaterra, precisou retornar para o Brasil após decolar do Aeroporto Internacional de Guarulhos (Cumbica) no final da noite desta sexta-feira, 26. O avião pousou novamente em Cumbica por volta das 3h30 desta madrugada. O voo JJ8084, da TAM, apresentou problemas técnicos, não revelados.

De acordo com a operadora de linhas aéreas, o regresso ao País aconteceu depois de ter sido constatada falha pelo piloto. O problema não foi informado. A TAM alegou, em nota oficial, que o procedimento foi adotado como medida de segurança padrão para voos que atravessam oceanos. O avião passa por manutenção.

Ainda de acordo com a companhia, os passageiros receberam assistência relacionada à alimentação, hospedagem e transporte e devem partir em um voo extra às 18h deste sábado.

Leia nota divulgada pela TAM:

A TAM informa que a aeronave que operava o voo JJ8084, São Paulo/Guarulhos - Londres, das 23h55 de ontem (26), retornou ao aeroporto de origem após a decolagem para averiguação de um problema técnico.

Em voos transoceânicos, este é um procedimento de segurança. A aeronave passa por manutenção.

Os passageiros receberam toda assistência da companhia, incluindo alimentação, hospedagem e transporte, e foram reacomodados em voo extra que decolará às 18h de hoje (27).