Avião da TAM bateu em balão em junho

Em nota, a TAM não deu detalhes sobre o acidente. Segundo o site de notícias G1, o choque teria obstruído as sondas de velocidade - pitots - causando uma pane idêntica à que levou à queda do voo 447 da Air France, com 228 pessoas a bordo, há dois anos. A diferença é que, como o acidente no Rio aconteceu pela manhã, foi mais fácil para os pilotos saberem exatamente a que altura estavam e o que fazer.

A TAM só informou que, ao constatar a colisão com o balão, a tripulação assumiu o controle manual. A aeronave ainda foi para manutenção em Confins, e acabou liberada à 1h30 do dia 18 de junho. O assunto está sob investigação do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

De acordo com dados da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), entre os anos de 1993 e 2004 foram registradas 8 colisões entre aeronaves e balões. O assunto tem chamado a atenção do Cenipa, que tem até um Programa de Perigo Baloeiro.

Segundo o responsável, o tenente-coronel Motta de Souza, até mesmo pilotos de outros países são alertados para esse tipo de ocorrência quando viajam para o Brasil. "Publicações americanas destinadas à tripulação reforçam os riscos de balões", afirmou, em junho.