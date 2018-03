Avião da FAB faz pouso forçado no Galeão Um avião Bandeirante C95 da Força Aérea Brasileira (FAB), com sete militares a bordo, fez pouso forçado às 10h10 de ontem no Aeroporto do Galeão, no Rio. Ninguém ficou ferido. Uma das pistas do aeroporto foi interditada por cerca de meia hora para que a aeronave fosse rebocada. Segundo a FAB, o avião partiu para Vitória às 9h37. Pouco depois, o piloto percebeu um problema no sistema hidráulico e decidiu retornar.