Avião da Esquadrilha da Fumaça cai em apresentação em SC e mata piloto

O Corpo de Bombeiros de Lages isolou o local da queda - cerca de 100 metros da pista do aeroporto - para que os oficiais da Aeronáutica iniciassem os trabalhos de perícia para descobrir as causas do acidente.

Cerca de 10 mil pessoas estavam no aeroporto no momento do acidente. Ninguém foi atingido pela explosão. Algumas pessoas que acompanhavam a apresentação em casas e condomínios próximos ao aeroporto disseram ter visto uma forte explosão e a formação de uma grande bola de fogo a partir do impacto da aeronave com o solo. Em nota, a Força Aérea Brasileira lamentou o acidente.