Avião da Emirates toca em aeronave da Gol no Galeão

RIO - Um avião da companhia Emirates, que taxiava pela pista do aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador (zona norte do Rio), atingiu levemente um avião da Gol que havia acabado de estacionar, às 14h45 desta quarta-feira, 4. Ninguém se feriu e o acidente não causou atrasos nem cancelamentos de voos.

Segundo a Gol explicou em nota, um Boeing 737 com 47 passageiros partiu do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, com destino ao Santos Dumont, na zona sul do Rio. Mas, devido à chuva, o pouso do avião foi transferido para o Galeão. "Após receber autorização para pouso neste aeroporto, e já com a aeronave completamente estacionada na posição 41 (remota), preparando para o desembarque, houve um abalroamento entre a asa de uma aeronave da companhia aérea Emirates e o leme de direção do avião da Gol", informa a nota da Gol.

Segundo a empresa, os passageiros desembarcaram normalmente e "a ocorrência de solo e a aeronave serão avaliadas".

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) vai investigar o caso. O piloto da Emirates será ouvido pela Força Aérea Brasileira.